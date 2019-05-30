Taçsız Kral, Emre Akbaba’yı uyardı Türk futbolunun Taçsız Kralı Metin Oktay ile milli futbolcu Emre Akbaba, Ramazan Bayramı öncesi sürücüleri uyarmak için Turkcell reklam filminde buluştu. Filmde temsili olarak canlandırılan Taçsız Kral,Emre Akbaba’yı araç kullanırken cep telefonu ile ilgilendiği için ikaz ederek“Yoldayken sadece yola bak” diyor.

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