Taçsız Kral, Emre Akbaba’yı uyardı

Türk futbolunun Taçsız Kralı Metin Oktay ile milli futbolcu Emre Akbaba, Ramazan Bayramı öncesi sürücüleri uyarmak için Turkcell reklam filminde buluştu. Filmde temsili olarak canlandırılan Taçsız Kral,Emre Akbaba’yı araç kullanırken cep telefonu ile ilgilendiği için ikaz ederek“Yoldayken sadece yola bak” diyor.
30 Mayıs 2019 Perşembe 18:41
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