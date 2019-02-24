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Taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı sokak ortasında vurdu!

Artvin’in Arhavi ilçesinde bir kadın kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı, sokak ortasında tabanca ile vurdu.

24 Şubat 2019 Pazar 10:45

Artvin’in Arhavi ilçesinde Nurten İ.(41), kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Engin Şahin’e (49), sokak ortasında tabanca ile vurdu. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tabancayı çantasına koyan ve diz çökerek sinir krizi geçiren kadını, polis silah doğrultarak, gözaltına aldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Arhavi ilçesi pazar yerinde meydana geldi. Nurten İ. iddiaya göre kendisini taciz ettiği iddiasıyla daha önce şikayetçi olduğu Engin Şahin ile karşılaştı.

7 el ateş etti

Nurten İ. çantasından çıkardığı tabancayı Şahin'e doğrultarak, 7 el ateş etti. Şahin, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Şahin, kurtarılamadı.

Sinir krizi geçirdi

Polis ekipleri, olaydan sonra tabancayı çantasına koyan ve diz çökerek, sinir krizi geçiren Nurten İ.'ye silah doğrultarak, çantasını bırakmasını söyledi. Çantayı polislere uzatan kadın, gözaltına alındı. Kadının, polis tarafından gözaltına alındığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:45
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