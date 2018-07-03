Tacize idam şart!

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Daha önce de sık sık gündeme gelen idam tartışmaları 8 yaşındaki Eylül’ün öldürülmesi olayının ardından yeniden alevlendi.

BİR DE DEVLET KALKIP BESLİYOR!

Konuyla ilgili konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, şunları dile getirdi: “Zihniyetlerini sapıklık bürümüş, haysiyet yoksunlarının yaptığı bu saldırılar kabul edilemez. Çocuklarımıza şefkat gerekir, kadınlarımıza saygı ve hürmet, hayvanlara karşı ise vicdanlı olmamız gerekir. Birkaç yıl önce paramparça edilen Özgecan Arslan, Münevver Karabulut cinayetleri sonrasında caydırıcı kararların alınmaması, çözüm getirmedi. Tecavüz eden bir caniye, hakim iyi hal indirimi verebiliyor. Artık Türkiye’de bunların konuşulmasını istemiyorsak, caydırıcı cezaların getirilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz. İdamsa idam, kimyasal hadımsa kimyasal hadım. Bu canileri beslemeye değmez.”

CEZANIN YAPTIRIMI OLMALI

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz de, şu değerlendirmede bulundu: “İşlenen suçları ortadan kaldırabilmenin en etkili yolu o suç için belirlenmiş olan cezanın yaptırım gücüdür. Özellikle tecavüz, çocuk istismarları, kasten adam öldürme, terör gibi insanlığın, ahlakın, toplumun köküne dinamit koyan ağır ve adi suçlar için idam cezasının gelmesi; bu suçlara maruz kalanlar ve aileleri, yakınları için olduğu kadar, bu suçları işleme ihtimali olanları engellemesi açısından tüm toplum kesimlerine bir can suyu olacak. Önümüzdeki dönemde idam cezasının getirilmesini arzu ediyoruz.”

ÇÖZÜM ÜRETMEK GEREKİR

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da şunları ifade etti: “Gözü dönmüş caniler, hiçbir korku duymadan, hiç merhamet göstermeden küçük yavrularımıza kıyıyor. Bu nasıl insanlıktır, bu nasıl bir vicdansızlıktır. Kimyasal hadım ve ağırlaştırılmış hapis cezaları şu an gündemde. Bu konuyu her yönüyle araştırmamız gerekmektedir. Toplumun nasıl bir ruh halinde olduğu araştırmalı ve ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmeliyiz. Bu olaylar olduktan sonra değil de olmadan önce bir şeyler yapmalıyız. Büyüyen, gelişen ve hedefine ilerleyen büyük Türkiye, bu sorunların üstesinden gelebilecek ve kendi evlatlarını koruyabilecek güçtedir.”