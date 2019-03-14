0553 313 94 23

Tacizden gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde lise öğrencine tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü tutuklandı.

14 Mart 2019 Perşembe 21:48
Tacizden gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde lise öğrencine tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü tutuklandı.


İddiaya göre, Uzunköprü’nün bir köyünde yaşayan ve ilçe merkezinde öğrenci servisi şoförlüğü yapan 45 yaşındaki İ.C. okula taşıdığı lise öğrencisi 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Yaşanan olaylardan sonra 14 yaşındaki kız öğrenci durumu yetkililere anlatmasının ardından, servis şoförü Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.


İ.C. emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü adliyesine sevk edildi. Şüpheli İ.C. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp Edirne Kapalı Ceza evine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayınında soruları yanıtlıyor!
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayınında..
    2. Erdoğan: "Bu milletin kırmızı çizgisi..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp..
    4. ANİF-2019 kapılarını açtı
    5. İngiltere Parlamentosu AB’den erteleme..
    6. Pentagon'dan Google'a Çin sitemi
    7. Turist çiftin tartıştıktan sonra..
    8. Şırdan nedir, hayvanın neresidir?
    9. İngiliz parlamentosu Brexit'in..
    10. "İçimizde kin yok, dostluk var"
    11. İmamoğlu "Ezana saygısızlığa en yüksek..
    12. Hindistan'da yaya üst geçidi çöktü: 6..
    13. Tacizden gözaltına alınan servis..
    14. Scholes'un ilk teknik direktörlük..
    15. Erdoğan: "(Akşener) Denizli'de çok..
    16. Bolu'da silahla yaralama
    17. "Halk yönetimin görevi bırakmasını..
    18. Galatasaray, Bursaspor maçı..
    19. Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye’yi..
    20. Bolu’da alacak verecek kavgası: 1..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu