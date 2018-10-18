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Tacizci Yunan fırkateyni TSK unsurlarınca engellendi

Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Yunanistan'a ait bir fırkateyn tarafından taciz edildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:30
Tacizci Yunan fırkateyni TSK unsurlarınca engellendi

Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisini taciz eden Yunanistan'a ait fırkateyn, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından engellendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından engellendi

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi, dün akşamdan itibaren, Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Türkiye'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalarına başladı.

Gemi, sabah saatlerindeki çalışmaları sırasında, Yunanistan'a ait fırkateyn tarafından taciz edildi. Bunun üzerine, bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, araştırma gemisini uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak taciz eden Yunan gemisinin faaliyetini önledi.

"İyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde devam ediyor"

Araştırma gemisinin çalışmalarının Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatleri doğrultusunda güvenli ve iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde devam ettiğini belirten yetkililer, çevre denizlerdeki faaliyetlerin daima komşuların hak ve hukukuna saygılı, ancak aynı zamanda hakların korunması noktasında da duyarlı ve kararlı olarak planlandığı şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a ihtar niteliğinde açıklama da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:30
  1. Doğu Akdeniz
  2. Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi
  3. Yunanistan
  4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  5. Güzelyurt Araştırma Sahası
  6. Dışişleri Bakanlığı

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  • SULEYMANSULEYMAN1 sa önce
    AKDENİZE ARAŞTIRIMA AMAÇLI ÇIKAN HER TURK GEMISI YANINA SAVAS GEMISI KONMALI TACIZ EDEN GEMIYEDE UYARI ATESİ ACMA KONUSUNDA KANUN ÇIKARILMASI GEREKIYOR BANA GORE BIKTIK BU YUNANLILARIN TERBIYESIZLIKLERINDEN.BASKANIMIZ MUTLAKA GEREKEN ONLEMLERI ALACAKTIR ONA INANCIMIZ TAMDIR
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