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Tacizci ve dolandırıcı taksiciye 25 yıl hapis istemi

İstanbul'da bir turistin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan taksici Birol T. hakkında “Cinsel saldırı ve Nitelikli Hırsızlığa teşebbüs” suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı- İddianamede, turist kadını ön koltuğa oturtan, zorla elini tutan, sosyal medya hesabını isteyen zanlı taksicinin, 30 liraya anlaşmasına karşın yolcudan 80 lira aldığı belirtildi

22 Kasım 2018 Perşembe 11:54
Tacizci ve dolandırıcı taksiciye 25 yıl hapis istemi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir turistin kendisini dolandırdığı ve taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan taksici Birol T. hakkında “Cinsel saldırı ve Nitelikli Hırsızlığa teşebbüs” suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Bürosunca hazırlanan iddianamede, müşteki Nıoon S’nin Beşiktaş’a gitmek için taksiye bindiği, bu sırada taksici şüpheli Birol T.’nin önce 60 liraya gidebileceğini söylediği ancak turistin daha önce aynı mesafeye 30 liraya gittiğini söylemesi üzerine bu ücreti kabul ederek anlaştığı belirtildi.

İddianamede, turist kadının arka koltuğa oturmak istediği ama zanlı taksicinin ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu ifade edilerek, sürücünün taksimetreyi açmadığı, yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söylediği ve ardından turist kadının elini zorla tutarak okşadığı belirtildi.

Taksi sürücüsü şüphelinin, turistten Instagram hesabını istemesi üzerine müştekinin taksiden inmek istediği ve ardından taksi ücreti için 100 lira verdiğinin görüldüğü belirtilen iddianamede, şüphelinin turist kadınla 30 liraya anlaşmasına rağmen taksicinin aldığı 100 lira ücretin üstü olarak 20 lira verdiği, taksicinin turist kadına "50 TL verdin. Senin verdiğin para sahte, fotokopi" şeklinde sözler söylediği de kaydedildi.

İddianamede, tüm bu anlatılan olayların turist tarafından cep telefonu ile çekildiği belirtilerek, söz konusu çekimde şüpheli taksicinin müşteki turiste karşı cinsel saldırıda bulunduğu ve yine şüphelinin 100 lira alıp 20 lira verdiğine ilişkin görüntülerin de yer aldığı vurgulandı.

Şüpheli Birol T.nin “Cinsel saldırı'' ve ''Nitelikli Hırsızlığa teşebbüs” suçlarından 12,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:54
  1. iddianame
  2. Turistin şikayetçi olduğu taksici hakkında iddianame

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