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Tacizci papaz bu sefer de Hindistan’dan

Hindistan’da, bir rahibeye cinsel tacizle suçlananan Katolikpapazın tutuklanması için protestolar devam ediyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:11
Tacizci papaz bu sefer de Hindistan’dan

Münübe Yılmaz

Hindistan’ın Punjab eyaletindeki psikoposlukta görevli bir kadın rahibe cinsel tacizle suçlanan Katolik papazın tutuklanması için protesto gösterileri devam ediyor. Papaz Franci Mulakkal, hakkındaki taciz suçlamalarından sonra, Papa Francis’e de durumunu izah eden bir mektup yazdı. Mektubunda Jhandhar psikoposluğundan ayrılmak istediğini belirten papaz hakkındaki taciz iddialarını reddederken, Kerala polisi Mulakkal hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Katolik papazın kendisini 2014 yılından itibaren iki yıl boyunca cinsel tacizde bulunduğunu söyleyen rahibe, olayın ayrıntılarını içeren bir mektubu Papa Francis’e gönderdiğini ifade etti. Vatikan’dan Hindistan’daki taciz olayı ile ilgili bir açıklama gelmezken, bir grup rahibe bir haftadır Kochi sokaklarında protestoya devam ediyor. Pek çok Hristiyan aktivist, yazar ve gazeteciyi bir araya getiren protestolarda tacizci papazın tutuklanması için hükümete çağrıda bulunuluyor. Papazın bulunuduğu psikoposluk bölgesindeki görevinden ayrılmak istemesinin hakkındaki şüpheleri arttırdığını söyleyen göstericiler, Hindistan hükümetinin tacizci Mulakkal’ı tutuklayana kadar protestolara devam edeceklerini açıkladılar.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 20:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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