"Taciz" ve "dolandırıcılık" suçundan yargılanan taksiciye tahliye

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir turistin kendisini dolandırdığı ve taciz ettiği iddiası üzerine hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık taksici Birol T. tahliye edildi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Birol T. ile avukatı katıldı.

Sanığın kimlik tespitinin ardından duruşma hakimi, celse arasında ifadesi alınan müşteki Nıoon S'nin şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkili hakkındaki haberlerle masumiyet karinesinin ihlal edildiğini iddia ederek, dosyaya gizlilik kararı konulmasını talep etti.

Mahkemenin, yasal ve yeterli neden görülemediğinden talebi reddetmesi üzerine sanığın savunmasına geçildi.

Sanık Birol T, müştekinin olay günü Şişli'den aracına bindiğini ve kendi isteğiyle ön koltuğa oturduğunu söyledi.

Beşiktaş'a doğru yola çıktıklarını anlatan sanık, "Bu sırada kendisine trafiği anlatmaya çalıştım. Barbaros Bulvarı'na geldiğimizde çok trafik vardı. Müştekiye çok az mesafe kaldığını, isterse inebileceğini söyledim. Biz 30 liraya anlaşmıştık. İneceği yere gelince ücretin ne kadar olduğunu sordu. Ben de şaka olsun diye 40 lira dedim. Müşteki tepki gösterince fiyatı şaka olsun diye öyle dediğimi, ücretin 30 lira olduğunu söyledim. Kendisine 70 lira para üstü verdim. Olay çarşamba günü oldu, müşteki pazar gününe kadar şikayette bulunmamış. Görüntülerin yayımlanmasının ardından kendim karakola gittim ve hakkımda şikayet olmadığı söylendi. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Birol T. iyi derecede İngilizce bilmediğini, müşteki de çok iyi Türkçe konuşamadığı için kendisini iyi ifade edememiş olabileceğini aktardı.

Mahkeme, sanık ile müşteki arasında uzlaştırma işlemi yapılması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine hükmetti.

Atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Bürosunca hazırlanan iddianamede, müşteki Nıoon S'nin Beşiktaş'a gitmek için taksiye bindiği, bu sırada taksici Birol T'nin önce 60 liraya gidebileceğini söylediği ancak turistin daha önce aynı mesafeye 30 liraya gittiğini söylemesi üzerine bu ücreti kabul ederek anlaştığı belirtiliyor.

İddianamede, turist kadının arka koltuğa oturmak istediği ama taksicinin ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu ifade edilerek, sürücünün taksimetreyi açmadığı, yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söylediği ve ardından turist kadının elini zorla tutarak okşadığı anlatılıyor.



Taksi sürücüsü sanığın, turistten Instagram hesabını istemesi üzerine müştekinin taksiden inmeyi talep ettiği ve ardından taksi ücreti için 100 lira verdiğinin görüldüğü belirtilen iddianamede, sanığın turist kadınla 30 liraya anlaşmasına rağmen taksicinin aldığı 100 lira ücretin üstü olarak 20 lira verdiği, taksicinin turist kadına "50 TL verdin. Senin verdiğin para sahte, fotokopi" şeklinde sözler söylediği kaydediliyor.

İddianamede, tüm bu anlatılan olayların turist tarafından cep telefonu ile çekildiği belirtilerek, söz konusu çekimde sanık taksicinin müşteki turiste karşı cinsel saldırıda bulunduğu ve yine sanığın 100 lira alıp 20 lira verdiğine ilişkin görüntülerin de yer aldığı vurgulanıyor.

Sanık Birol T'nin "cinsel saldırı'' ve ''nitelikli hırsızlığa teşebbüs” suçlarından 12,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.