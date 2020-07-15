Taciz skandalının perde arkasında ‘rakı’ detayı! Hocası da öğrencisi de rezil

İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisansına devam ederken hocası Prof. Dr. Necmi Karul tarafından sistematik tacize uğradığını söyleyen Canay Alpagut yaşadıklarını 5 sayfalık bir mektupla dile getirdi. Hakkındaki taciz iddiaları sonrası Prof. Dr. Necmi Karul da bölüm başkanlığı görevinden ayrıldı.

'Hocası da rezil, öğrencisi de'

Alpagut tarafından kaleme alınan ve taciz ifşasının yer aldığı mektupta kullanılan bir ifade ayrıca dikkat çekti. Algaput’un hocası ile oturup rakı içmekten bahsetmesi, “Hocası da rezil, öğrencisi de” yorumlarına neden oldu.

Mektupta Alpagut, “(...) Çok açık bir şekilde bir şey söyleyemememe rağmen; attığı her adımdan sonra ondan kaçmam, sorularına geçiştirircesine cevaplar vermem, onunla oturup hiç rakı içmemem bile aslında net bir şekilde bu olayın “karşılıklı arzu edilen bir şey” olmadığını gösteriyordu. Ama o zorlamaya devam etti, bense sessiz kalmayı sürdürdüm. (...)” ifadelerini kullandı.

Alpagut’un, “karşılıklı arzu edilen bir şey” olmadığını ifade ederken, “Onunla rakı bile içmedim” minvalinde konuşması kafaları karıştırdı. Bir öğretmen ile rakı içme ihtimali bile tüyleri diken diken edecek rezil bir durumken, Alpagut’un "niyetim yoktu" demek için rakı üzerinden örnek vermesi kabul edilemeyecek bir durum olarak yorumlandı.