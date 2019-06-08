Taciz iddiası Trabzon sokaklarını karıştırdı! Trabzon’un en işlek caddelerinden Uzunsokak’ta yolda yürüyen bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtarıldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kadının tacize uğradığı iddiası vatandaşları öfkelendirdi. Öfkelenen kalabalık tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi cadde ortasında tekme tokat darp ederken, olaya müdahale eden polisler darp edilen şahsı kızgın vatandaşın elinden güçlükle alabildi.



Olay Trabzon’un en işlek caddelerinden Uzunsokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç bir kadın, yolda yürüdüğü sırada fiziki tacize uğradığını belirtmesinin ardından çevrede bulunan vatandaşlar olaya dahil olunca bir anda kalabalık arttı. Tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalayan vatandaşlar durumu polise bildirirken bu sırada öfkelenen bazı vatandaşlar şahsı tekme tokat darp etme görüntüleri cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri öfkeli kalabalığın elinden şahsı güçlükle alırken kızgın kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtabildiği öğrenildi. Polis merkezine götürülen şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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