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Taciz edip 'sosyal medyada paylaşacağız' dediler... Sonrası korkunç

Balıkesir'de sarhoş olan Afganistan uyruklu şahıslar arasında bir gence cinsel tacizde bulunma iddiasıyla kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 06:29
Taciz edip 'sosyal medyada paylaşacağız' dediler... Sonrası korkunç

İddiaya göre, Mirzabey Mahallesi, Burcu Sokak'ta meydana gelen olayda Mahmod H., Mahmood M., Aman M., Moharrem R. ve G. Almitu'nun evine gelen Asıf H., Saeıd A.V. ve R.Q. isimli şahıslar alkol aldı. Alkolün etkisiyle şahıslar 16 yaşındaki R.Q.'ya cinsel tacizde bulundu.

Bu anların sosyal medyada paylaşacağı iddia edilirken, tacizi engellemek isteyen Asıf H., Mahmod H. ve Saeıd A.V.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan şahıslardan Mahmod H. olay yerinde hayatını kaybederken Saeıd A.V. ise hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri titiz bir operasyonla cinayeti işleyen Asıf H.'yi saklandığı evde yakaladı.

Adliyeye çıkarılan Asıf H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 06:29
  1. Balıkesir
  2. taciz
  3. balıkesir
  4. sosyal medya

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