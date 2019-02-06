Tacikistanlı heyetten Erbaş'a ziyaret Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabıyon ve Tacikistan Dini İdare Başkanı Saidmukarram Abdulkodirzoda ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi ile Tacikistan Dini İdare Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabıyon ve Tacikistan Dini İdare Başkanı Saidmukarram Abdulkodirzoda ile beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, dost ve kardeş iki ülkenin aynı inancı, medeniyeti ve kültürel zenginlikleri paylaştığına dikkati çekti. Erbaş, "Gönüllerin yakın olması uzakları yakın ediyor." ifadelerini kullandı.

Tacikistanlı heyetin ziyareti sırasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

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