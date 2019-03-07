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Tacikistan'da kurt saldırısı: 2 ölü

Dağlık Bedahşan Özerk Eyaletindeki bir köyde 83 ve 55 yaşlarındaki anne ve kızı, kurt sürüsünün saldırısı sonucu hayatını kaybetti

07 Mart 2019 Perşembe 12:49
Tacikistan'da kurt saldırısı: 2 ölü

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'da köye inen kurt sürüsü, evlerinin bahçesinde saldırdığı bir yaşlı kadın ve kızının ölümüne neden oldu.

Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Dağlık Bedahşan Özerk Eyaletindeki Mdenhor köyünde 83 ve 55 yaşlarındaki anne ve kızı, kurt sürüsünün saldırısına uğradı.

Açıklamada, köye inen kurt sürüsünün birlikte yaşayan anne ve kızına sabahın erken saatlerinde evlerinin bahçesinde saldırdığı, her ikisinin olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Dağlık bölgelerde sert kış döneminde aç kalan kurt sürüleri köylere inerek insanlara tehdit oluşturabiliyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:49
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