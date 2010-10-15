Tacikistan’da Hacı adaylarına devlet desteği

Tacikistan Din İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Mavlon Muhtorov, kutsal topraklara gidecek Hacı adaylarına Hac ibadetinin 3 bin 191 bin dolara mâl olacağını kaydetti. Tacik basınında yer alan habere göre, Muhtorov bu yılki Hacı adayları için 151 dolar indirim yapıldığını söyledi. Muhtorov, Tacik Air ve Somon Air havayolları şirketlerinin bilet tarifelerine indirim yapmasının Hacı adaylarına da yansıtıldığını belirtti. Muhtorov, havayolları şirketlerinin Duşanbe ve Hocent kentlerinden Suudi Arabistan'a uçak seferlerini yapacağını bildirdi. Muhtorov, Tacikistan'dan bir heyetin Suudi Arabistan'da temaslarda bulunarak, Tacik Hacı adaylarının kutsal topraklarda nerelerde kalabileceği ile ilgili görüşmelerde bulunulduğunu sözlerine ekledi.