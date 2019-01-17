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Tacikistan'da GSYH 2018'de yüzde 7,3 arttı

Tacikistan'da GSYH, geçen yıl yüzde 7,3 artarak 7,3 milyar dolar oldu.

17 Ocak 2019 Perşembe 09:33
Tacikistan'da GSYH 2018'de yüzde 7,3 arttı

Devlet İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülke GSYH'sinin 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,3 artarak 68,8 milyar somon (7,3 milyar dolar) olduğu belirtilerek, söz konusu artışın, hükümetin daha önce öngördüğü büyüme beklentilerinden yüzde 0,3 daha yüksek olduğu kaydedildi.

Geçen yıl GSYH'de tarımın yüzde 18,7, sanayi sektörünün yüzde 17,3, ticaretin yüzde 14, taşımacılığın yüzde 10,8 ve inşaat sektörünün yüzde 9,7 paya sahip olduğu aktarılan açıklamada, ülkede enflasyonun ise yüzde 5,4 olarak gerçekleştiği bildirildi.

IMF, Tacikistan'da büyümenin geçen yıl yüzde 5, Asya Kalkınma Bankası ise yüzde 6 olmasını bekliyordu.

Tacikistan'da hükümet, büyümenin bu yıl yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 09:33
  1. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla(GSYİH)
  2. Tacikistan
  3. Tacikistan ekonomisi

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