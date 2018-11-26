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Tacikistan, Özbekistan'a 1,5 milyar kilovat saat elektrik ihraç etti

9 yıl aradan sonra bu yıl Özbekistan'a yeniden elektrik ihraç etmeye başlayan Tacikistan, yılın nisan-eylül döneminde bu ülkeye 1 milyar 480 milyon kilovat saat elektrik sattı

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:59
Tacikistan, Özbekistan'a 1,5 milyar kilovat saat elektrik ihraç etti

TAŞKENT (AA) - Tacikistan, komşusu Özbekistan'a yaklaşık 1,5 milyar kilovat saat elektrik ihraç etti.

Tacikistan'ın "Barki Tajik" devlet elektrik işletmesinden yapılan açıklamada, 9 yıl aradan sonra bu yıl Özbekistan'a yeniden elektrik ihraç etmeye başlayan Tacikistan'ın, yılın nisan-eylül döneminde bu ülkeye 1 milyar 480 milyon kilovat saat elektrik sattığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ticarette Özbek tarafının bir kilovat-saat elektrik için Tacikistan'a 2 sent ödediği kaydedildi.

Açıklamada, Tacikistan'ın nisan ayından başlayarak Özbekistan'a ihraç ettiği elektriği ekim itibarıyla iç piyasaya arz etmek amacıyla durdurduğu vurgulandı.

Bu yıl başında Tacikistan'ın Regar ve Özbekistan'ın Gulça elektrik nakil hatları yeniden birleştirilirken, bunun üzerine Tacikistan, 9 yıl aradan sonra bu yıl Özbekistan'a yeniden elektrik ihraç etmeye başladı. Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre, Tacikistan'ın yılın nisan-eylül aylarında Özbekistan'a 1,5 milyar kilovat saat elektrik ihraç etmesi, Özbekistan'ın da bir kilovat saat elektrik için yaz döneminde 2 sent, kış döneminde de 2,5 sent ödemesi öngörülüyor.

Tacikistan ile Özbekistan'ın 2009'da Orta Asya'nın birleşik elektrik sisteminden çıkmasının ardından iki ülke enerji sistemleri arasındaki bağlantı da kesilmişti.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:59
  1. Özbekistan
  2. Tacikistan

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