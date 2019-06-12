Tacikistan Orta Asya ortak enerji sistemine yeniden bağlanacak

TAŞKENT (AA) - Tacikistan, Orta Asya ortak enerji sistemine yeniden bağlanarak, yaz aylarında artakalan elektriğini komşu ülkelere pazarlamayı hedefliyor.

Tacikistan Maliye Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Orta Asya ortak enerji sistemine yeniden dahil olmasını öngören proje kapsamında toplam tutarı 40 milyon dolarlık proje gerçekleştirilecek. Söz konusu projenin 35 milyon doları Asya Kalkınma Bankası, 5 milyon doları da Tacikistan hükümeti tarafından sağlanacak.

Açıklamaya göre, 2022 yılında tamamlanması öngörülen projenin hayata geçirilmesiyle Tacikistan ile Özbekistan'ın enerji sistemleri yeniden birbirleriyle birleştirilecek ve Tacikistan’ın yaz aylarında artakalan elektriğinin komşu Özbekistan’a satmasına imkan sağlanacak. Proje aynı zamanda Tacikistan'ın 2009 yılında ayrıldığı Orta Asya ortak enerji sistemine yeniden entegre olmasına da imkan tanıyacak.

Kış aylarında elektrik sorunu yaşayan Tacikistan, yaz aylarında dağ ırmaklarında kurulan hidroelektrik santrallerde üretilen elektriği komşu ülkelere ihraç ediyor. Tacikistan'da elektrik üretimi 2018'de 19,7 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşirken, bu miktarın 2,4 milyar kilovatsaati yurt dışına ihraç edildi.