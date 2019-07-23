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Tacikistan-Kırgızistan sınırında gerginlik

Tacikistan'ın Kırgızistan sınırlarında kalan Voruh köyünde Kırgızlar ile Tacikler arasında çıkan arbedede bir Tacikistan vatandaşı yaşamını yitirdi

23 Temmuz 2019 Salı 07:20
Tacikistan-Kırgızistan sınırında gerginlik

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın Kırgızistan sınırlarında yer alan Voruh köyünde çıkan arbedede bir Tacikistan vatandaşı hayatını kaybetti.

Tacikistan Sınır Koruma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kırgızistan sınırlarında kalan Tacikistan'a ait Voruh köyünde dün akşam iki ülke vatandaşları arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

İki ülkenin cumhurbaşkanlarının gelecek hafta sınır bölgesine ziyaretleri öncesi Voruh köyünde hazırlık yapıldığı ve köyün sınıra yakın noktasına Tacikistan bayrağı dikildiği belirtilen açıklamada, buna karşı çıkan Kırgızistan vatandaşlarının ülkelerinin bayrağını diktiği ve bu nedenle gerginlik yaşandığı kaydedildi.

Kırgızların olayda taş, sopa ve av tüfekleri kullandığı, 10 Tacikistan vatandaşının yaralandığı, bir Tacikistan vatandaşının yaşamını yitirdiği anlatılan açıklamada, Kırgızların, Tacikistan'dan Voruh'a giden yolu trafiğe kapattığı ifade edildi.

Tacik ve Kırgız yetkililerin olay yerine giderek görüşmelere başladığı belirtilen açıklamada, "İki ülke cumhurbaşkanlarının Tacikistan'ın İsfara kentinde yapılacak görüşmesi öncesinde gerçekleşen olay, Kırgızistan'daki bazı çevrelerin sınır bölgesinde barış ve istikrarı istemediklerini ve provokasyonlara başvurduklarını göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Voruh köyünde mart ayındaki gerginlikte 10 Tacikistan vatandaşı yaralanmış, bir Tacikistan vatandaşı yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 07:20
  1. Kırgızistan
  2. Tacikistan
  3. Tacikistan-Kırgızistan sınırında gerginlik
  4. Voruh eksklavı

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