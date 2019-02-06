Tacikistan heyetinden Diyanet’e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tacikistan Ankara Büyükelçisi MahmadaliRajabıyon ve Tacikistan Dini İdare BaşkanıSaidmukarramAbdulkodirzodabaşkanlığındaki heyeti makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Biz, aynı inancı, medeniyeti ve kültürel zenginlikleri paylaşan insanlarız” dedi.

İki ülkenin dost ve kardeş ülkeler olduğuna işaret eden Başkan Erbaş,

“Gönüllerin yakın olması uzakları yakın ediyor” ifadelerini kullandı.

Tacikistan Dini İdare Başkanı SaidmukarramAbdulkodirzoda ise kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür ederek, “Sıcak karşılamanızdan ve dostane atmosferden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu iki ülkenin çok yakın kardeşliğine ve dostluğuna işarettir” dedi.

Kabulde,Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.