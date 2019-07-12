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Tacettin Dergahı’nda şehitler dualarla anıldı

15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanlar için Altındağ’daki Tacettin Dergahı’nda mevlit okutuldu, dualar edildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:12
Tacettin Dergahı’nda şehitler dualarla anıldı

15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanlar için Altındağ’daki Tacettin Dergahı’nda mevlit okutuldu, dualar edildi.


15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanlar için Tacettin Dergahı’nda mevlit okutuldu. Mevlit programına Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ Müftüsü Enver Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için duaların edildiği Tacettin Dergahı’nda Altındağ Belediyesi tarafından ayrıca mevlit şekeri ikramı da yapıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, 15 Temmuz destanını unutturmayacaklarını ifade etti.



“15 Temmuz’u unutturmayacağız”


15 Temmuz’da karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturan kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Aziz şehitlerimiz için Altındağımızın birçok noktasında anma etkinlikleri düzenliyoruz. Tacettin Dergahı’nda aziz şehitlerimiz için mevlit okuttuk, dualar ettik. Saygıdeğer gazilerimize de Allah’tan acil şifalar diliyoruz. İnşallah 15 Temmuz destanını unutturmayacağız.16 Temmuz günü de 251 şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için Altındağ’da 251 fidanı şehit aileleriyle birlikte dikeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:12
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