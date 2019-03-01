“Tabyaların Jeostratejik Analizi Projesi” bölge birincisi oldu

Erzurum Özel Bilge Koleji öğrencileri, Erzurum Tabyalarının jeostratejik analiz projesi ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge birincisi oldu.

TÜBİTAK tarafından Erzurum’da bu yıl 50’incisi düzenlenen Araştırma Projelerine katılan Bilge Koleji, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik ve Coğrafya alanında hazırladığı üç proje ile bölge sergisinde büyük ilgi gördü. Projelerden, ’Erzurum Tabyalarının jeostratejik analiz’ bölge birincisi oldu ve Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazandı.

TÜBİTAK’ın 12 bölgeden biri olan Erzurum’daki bölge sergisine Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon olmak üzere 10 il katıldı. Öğrenciler, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyat ile Yazılım olmak üzere 12 dalda proje sundular. Bu yıl 50’incisi düzenlenen 2019 yılı bölge yarışmasına tüm illerden 1754 proje başvurusunun yapıldığı ve ilk değerlendirme sonucunda 100 proje bölge sergisine davet edildi.

Özel Bilge Koleji üst üste üç sezon bölge finallerine proje gönderen ve bir sezonda üç proje ile bölge finallerinde temsil edilen tek özel okul olma başarısını gösterdi.

Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, Türkiye’nin eğitim sisteminin proje tabanlı olması gerektiğini ifade ederek “Özel Bilge Koleji olarak bölgemizde bu alanda öncü olduk ve olmaya devam edeceğiz. Proje tabanlı eğitimle yetişen gençlik Türkiye’nin gelişmesine müspet katkıda bulunacak. Projelerden biri olan ’Erzurum Tabyalarının jeostratejik analiz’ bölge birincisi seçilerek Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazandı." diye konuştu.

Özel Bilge Koleji Coğrafya Bölümü için hazırlığı ve birinci seçilen ’Erzurum Tabyalarının jeostratejik analiz’ projesini danışman öğretmen Elif Aydoğan ve öğrenciler Yiğit Saatcioğlu ile Emir Akal hazırladı.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Erzurum’u savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen askeri yapı olan Erzurum tabyalarını konu alan projede amaçlarının bu yapılan birbirlerine ihtiyaç duyup duymadıkları, gerçekten de doğru konumlarda bulunup bulunmadıkları, askeri açıdan hala önemlerini koruyup koruyamadıkları gibi soruların jeostratejik cevapları verilmemiş olması ve bunun açıklığa kavuşması olduğunu söyleyen Elif Aydoğan, "Bu araştırmada Erzurum şehri çevresindeki tabyaların mevcut konumları analiz edilerek, neden bu konumlarda bulundukları, tam olarak neyi korumayı hedefledikleri, neden bu kadar yaygın oldukları belirlenecektir" dedi.

Özel Bilge Koleji’nin Fizik Bölümü için ’Strafor yerine ısıcam ile enerji performansı’ projesini danışman öğretmen Burhan Çetin ile öğrenciler Onur Kadim Tanrıver ile Abdulkadir Modaoğlu hazırladı. Enerjinin kainat sisteminin var oluşunun temel unsurlarından olduğunu vurgulayan Çetin, "Bu araştırmada nitel ve nicel gözlemlere yer verilmiş, nicel gözlemler için global birim sistemi olan SI birim sistemleri kullanılmıştır. Projede gerçek malzemeler kullanılarak oluşturulan prototip yaklaşık olarak birebir ölçeklerde küçültülmüş olup, deneyin normal şartlar altında yapılmasına hassasiyet gösterilmiştir. Deneyde kontrol değişkenlerinin her iki sistem içinde eşdeğer olması sonucu gerçekliğe yakınlık payını artırmıştır. Grafikler ve nicel gözlemler sonucu ısı camın ısı yalıtımının strafor köpüğün ısı yalıtımından daha yüksek değere sahip olduğu saptanmış olup, gerçek boyutlarda uygulandığı zaman sergilenecek enerji performansı öngörülmüştür" ifadelerini kullandı.

Özel Bilge Koleji’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki ’Tabuları yıkıyoruz’ projesini ise danışman öğretmen Mustafa Parlak ile öğrenciler Nursefa Kocaman ile Sevhanur Nalbulan hazırladı. Projenin lise dengi okullarda kullandığı bir sınav dersi olan ve öğrenciler üzerinde ezber baskısı oluşturduğu tespit edilen Türk Dili ve Edebiyatı dersinin bahse konu etkinlerinden öğrencilerin kurtarılması için düşünüldüğünü belirten Parlak "Bu kapsamda projemizin hipotez cümlesi şu şekildedir. Türk Dili ve Edebiyatı dersi ezber gerektiren ve ezber boyutu zor olan bir derstir. Projemiz kapsamında ilk olarak orta öğretim 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerin oluşan 100 kişilik bir örnekleme grubunun Türk Dili ve Edebiyatı dersine karşı tutumlarının tespiti için anket uygulandı. Öğrenci tutumlarını olumlu yönde etkileyecek bir tabu oyunun tasarlanması düşüncesinden önce oyun kavramının eğitime etkisi üzerinde bir literatür taraması yapılmış ve oyunla eğitimin daha kolayı ve kalıcı olduğu fikri edinilmiştir” dedi.