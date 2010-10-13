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Tabutun klimalısı da yapıldı

Çorum'da her türlü aracın iç ve dış dizaynını yapan firma, geliştirdiği klimalı tabutla cenazelerin uzun süre muhafazasını sağlıyor

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Tabutun klimalısı da yapıldı

Klimalı tabut yapan şirketin Genel Müdürü Elvan Zorlu, cenazelerin uzun süre korunması için klimalı tabut üretmeye başladıklarını belirterek, ürünün yurt çapında büyük ilgi gördüğünü söyledi. 3 yıl önce vefat eden babasının cenazesinde yaşadıkları problemler sebebiyle klimalı tabut üretmeye karar verdiğini anlatan Zorlu, kısa süre içinde projesini çizerek üretime başladıklarını bildirdi. Klimalı tabutun normal tabutlardan 20 santim daha uzun olduğunu ifade eden Zorlu, şöyle devam etti: ''Bu fazlalığa klima motoru koyduk. Tabutun içerisini paslanmaması, çürümemesi ve hafif olması için alüminyum sac ile kapladık. 220 volt elektrikle çalışan sistem sayesinde tabutun içerisi eksi 4 dereceye kadar soğuyor. Konulan mevtanın tekrar canlanma ihtimaline karşılık, tabuta hareket sensörü yerleştirerek alarm bağladık. Eğer mevta tekrar canlanırsa alarm devreye girerek, yakınlarına haber verecek.'' Klimalı tabutun yurt çapında büyük ilgi olduğuna dikkati çeken Zorlu, tabutları 850 ile 2 bin 250 lira arasında satışa sunduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:27
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