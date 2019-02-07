Taburcu edilen kazazedenin iç kanamadan öldüğü iddia edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yayanın hastaneden taburcu edildikten sonra iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil Mehmet Davizan'a (70) çarptı. 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Davizan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gece evde rahatsızlanan Davizan, yakınlarınca hastaneye götürüldü. İç kanama geçirdiği belirlenen Davizan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Davizan'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





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