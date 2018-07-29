Tabur komutanlığına saldıran teröristler böyle etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta Jandarma Tabur Komutanlığına taciz ateşinde bulunduktan sonra kaçan ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.29 Temmuz 2018 Pazar 15:31
Şırnak'ta Jandarma Tabur Komutanlığına taciz ateşinde bulunduktan sonra kaçan ve İnsansız Hava Aracı ile tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şırnak'ta 28 Temmuz'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından Şırnak Jandarma Tabur Komutanlığına taciz girişiminde bulunduktan sonra kaçan teröristler Cudi Dağı Üçkiraz köyü kırsalında İHA ile tespit edilerek yakın hava desteğiyle etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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