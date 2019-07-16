0553 313 94 23

Tablet, telefon yerine flüt eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, 12 branşta yaklaşık 639 öğrenciye ücretsiz enstrüman kursu veriyor.

16 Temmuz 2019 Salı 13:10
Tablet, telefon yerine flüt eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, 12 branşta yaklaşık 639 öğrenciye ücretsiz enstrüman kursu veriyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı yaz kursları ile geleceğin virtüözlerini yetiştiriyor. Öğrenciler yaz tatilini sosyal medya ya da yeni nesil dijital cihazlarla geçirmek yerine Konservatuvarda deneyimli öğretmenler eşliğinde enstrüman dersleri alarak değerlendiriyor. Kursiyerler, piyano, gitar, keman, viyolonsel, mandolin bağlama, ud, ritim, Türk müziği solfeji ve yan flüt branşlarında eğitim alıyor.Öğrenciler yeteneklerini geliştirerek geleceğin müzisyenleri olma yolunda adım adım ilerliyor.



639öğrenci eğitim görüyor


İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda yaz dönemi kursları 1 Temmuz’da başladı. Konservatuvarda enstrüman derslerinin yanı sıra halk oyunları, ses ve şan eğitimi de veriliyor. 639 öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz kursunda en yoğun ilgiliyi 273 öğrenciyle piyano kursu görüyor. Konservatuvar yetkilileri, müzik derslerinin ve diğer sosyal aktivitelerin öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinde, özgüvenlerinin artmasında önemli rol oynadığını belirterek, yetenekli öğrencilerin kendilerini yetiştirme imkânı bulduklarını vurguladı.



Tablet, telefon yerine flüt


Yaz kursunda yan flüt eğitimi alan Hazal Kaya (10)tatilini müzikle iç içe geçirmekten büyük keyif aldığını ifade etti. Kaya “Yan flütü abimin okulunda bir programda gördüm ve sesi beni çok etkiledi. Konservatuvara geldiğimde enstrümanı çalmak konusunda hiçbir bilgim yoktu. Buradaki eğitmenlerim sayesinde zorlu süreçleri atlatarak bu konuma geldim. Artık parçalar çalabiliyorum. Yaz tatilinde evde tablet, telefonla oynamak yerine bu tarz kurslara gidip yeni şeyler öğrenmek çok güzel bir duygu” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:10
  1. konser
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili isimden Ali Babacan'a yeni parti tavsiyesi! "Eğer bunları yapmazsanız..."
    1. AK Partili isimden Ali Babacan'a yeni..
    2. FETÖ'nün sözde "Kozan imamı"na hapis..
    3. İBB'den dolandırıcılık uyarısı
    4. Kritik tatbikat! Yunanistan’ın s-400..
    5. Rize'de kuş yavrusu, vinç yardımıyla..
    6. Son hedik ustası toprağa verildi
    7. Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı..
    8. Antalya'da uçurumda erkek cesedi bulundu
    9. Başkan Kavuş: “Önceliğimiz sorunlu..
    10. Amasya'da traktör dereye devrildi: 3..
    11. Türk gemisine saldırı! Çok sayıda Türk..
    12. Yalnız yaşayan yaşlı adamın evinde..
    13. İstanbul'da kurban hazırlıkları
    14. Eskişehir'de trafikte hamile kadının..
    15. CHP'den "TÜİK'in iş gücü..
    16. Bingöl’de KKKA şüphesiyle bir kişi..
    17. Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti
    18. Başpehlivan Ali Gürbüz AESOB’da
    19. Gündüz: “Halkın ortak vurgusunun..
    20. Şehir hastanesine ücretsiz servis
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler