Tablet, telefon yerine flüt eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, 12 branşta yaklaşık 639 öğrenciye ücretsiz enstrüman kursu veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı yaz kursları ile geleceğin virtüözlerini yetiştiriyor. Öğrenciler yaz tatilini sosyal medya ya da yeni nesil dijital cihazlarla geçirmek yerine Konservatuvarda deneyimli öğretmenler eşliğinde enstrüman dersleri alarak değerlendiriyor. Kursiyerler, piyano, gitar, keman, viyolonsel, mandolin bağlama, ud, ritim, Türk müziği solfeji ve yan flüt branşlarında eğitim alıyor.Öğrenciler yeteneklerini geliştirerek geleceğin müzisyenleri olma yolunda adım adım ilerliyor.

639öğrenci eğitim görüyor

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda yaz dönemi kursları 1 Temmuz’da başladı. Konservatuvarda enstrüman derslerinin yanı sıra halk oyunları, ses ve şan eğitimi de veriliyor. 639 öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz kursunda en yoğun ilgiliyi 273 öğrenciyle piyano kursu görüyor. Konservatuvar yetkilileri, müzik derslerinin ve diğer sosyal aktivitelerin öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinde, özgüvenlerinin artmasında önemli rol oynadığını belirterek, yetenekli öğrencilerin kendilerini yetiştirme imkânı bulduklarını vurguladı.

Tablet, telefon yerine flüt

Yaz kursunda yan flüt eğitimi alan Hazal Kaya (10)tatilini müzikle iç içe geçirmekten büyük keyif aldığını ifade etti. Kaya “Yan flütü abimin okulunda bir programda gördüm ve sesi beni çok etkiledi. Konservatuvara geldiğimde enstrümanı çalmak konusunda hiçbir bilgim yoktu. Buradaki eğitmenlerim sayesinde zorlu süreçleri atlatarak bu konuma geldim. Artık parçalar çalabiliyorum. Yaz tatilinde evde tablet, telefonla oynamak yerine bu tarz kurslara gidip yeni şeyler öğrenmek çok güzel bir duygu” dedi.