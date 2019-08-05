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Tablet bilgisayarlarla ilkokullarda da körpe, temiz zihinlere görsel fuhuş aşılıyorlar!

Gazetemiz okurlarından Ali Bey, 'Tablet bilgisayarlarla ilkokullarda da körpe, temiz zihinlere görsel fuhuş aşılıyorlar!' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:19
Tablet bilgisayarlarla ilkokullarda da körpe, temiz zihinlere görsel fuhuş aşılıyorlar!

Çocuklarına İslami havaya uygun sohbetlerle duacıyım, ancak anaokulundan ilkokulun birinci sınıfına geçen kızım bir haftadır Avrupa danslar yapıyor, Avrupai pozlar yapıyorken şüphelendim bunları nereden öğrendim dedim. Okulda bilgisayar odası var orada bize abi veya ablalarımız siteler açıyorlar. Sinderalla, Uyuyan Pamuk Prenses, Rapunzel gibi gösterilerden (seksepal, seksomanyak) Hıristiyan mikropluklarını öğretiyorlar.

Türkiye’yi silahla yenemeyeceğini anlayan Hıristiyan Avrupa gösteriler yoluyla, roman, film, TV derken artık cep telefonları, tablet bilgisayarlarla ilkokullarda da körpe, temiz zihinlere görsel fuhuş aşılıyorlar. Kızım samimi fakat korkarak anlattı. Hatta göbeğini açtı, kapattırdım. Kalçasını açmak istedi, ne yapıyorsun dedim. Ben prenses olmak istiyorum, uyurken prensim beni kucaklayacak beni yatağa atıp dudağımdan öpecek diye anlattı. Tüh terbiyesiz dedim, kimseye söyleme bunları. Okuldaki bilgisayarda kız-erkek hep seyrediyoruz dedi. Sabaha kadar düşündüm, size yazıyorum. Okullarda kurulan bilgisayar odalarına giriş-çıkış, içerideki bilgisayarlardaki kanal veya sitelere gizli kameralar döşensin ve bu işleri organize edenler Milli Eğitim müfettişleri tarafından tespit ve zabıt evrakları ile resmiyete çıkarılsın ki mahşeri mahkemede mazeretimiz kabul edilmeyecektir. Benden duyuru ve ikazdır.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:19
  1. İslam
  2. Hıristiyan
  3. Sinderalla
  4. Uyuyan Pamuk Prenses
  5. Rapunzel
  6. TV

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