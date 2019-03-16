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Tabipler Odası’ndan Bluport Reklam Ajansı’na Ödül

Tabipler Odası’nın, Doktor Fikret Hacıosman anısına düzenlediği “Hekimin Görünmeyen Emeği” başlıklı kısa film yarışmasından Bluport Reklam ajansına ödül verildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:24
Tabipler Odası’ndan Bluport Reklam Ajansı’na Ödül

Tabipler Odası’nın, Doktor Fikret Hacıosman anısına düzenlediği “Hekimin Görünmeyen Emeği” başlıklı kısa film yarışmasından Bluport Reklam ajansına ödül verildi.


“Hekimin Görünmeyen Emeği”


Geçtiğimiz yıl kendi hastası tarafından hunharca öldürülen Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman anısına kısa film yarışması düzenlendi. İstanbul Tabipler Odası’nın, “Hekimin Görünmeyen Emeği” başlığıyla düzenlediği yarışmada ödüller dün akşam sahiplerini buldu.


Hekimliğin görünmeyen değerine vurgu yapmak ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmada ödül alanlar arasında, “Bluport Reklam Ajansı” da vardı. İstanbul, Hannover ve Duisburg’da şubeleri bulunan Kayseri merkezli ajansın, yarışma kapsamında hazırladığı “Poşet” isimli kısa film, jüri tarafından tam not aldı.


Ajans yönetmeni Zafer Geyikçi yarışmayla alakalı, “ Bu filmin yapım süreci bizim için zordu. Çünkü, sosyal ve kültürel anlamda diğerlerine nazaran biraz geriden gelen bir şehirde yani Kayseri’de böyle bir çalışma hazırlamak çok kolay değildi. Fakat, başta ailem ve çalıştığım Bluport Reklam Ajansı’nın destekleriyle ortaya bu işi çıkarmak hepimizi sevindirdi. Dileriz, gerçekten farkındalık sağlar.


Bizler Bluport Reklam Ajansı olarak ilk ödülümüzü böyle faydalı bir yarışmadan aldığımız için çok mutluyuz. Toplumumuza fayda sağlayacağına inandığımız çalışmalar yapmaya devam edecek ve güzel işlerin çorbasına tuzumuzu atmaya devam edeceğiz. “ diyerek sözlerine son verdi.


Program, kapanış konuşması ile sonra erdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:24
  1. kültür

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