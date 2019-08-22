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Tabipler Odası buna da burnunu soktu! Herkes o soruyu sordu

Doktorluk mesleğinin sorunları dışındaki her konuya el atan, Gezi destekçisi İstanbul Tabip Odası şimdi de Çanakkale'deki eylemlere katılma kararı aldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:42
Tabipler Odası buna da burnunu soktu! Herkes o soruyu sordu

Sağlık çalışanlarının haklarını korumak yerine siyaset yapan Tabipler Odası, şimdi de İstanbul'dan Çanakkale'ye eyleme gitme kararı aldı.

Tabipler Odası, siyasetin bir parçası olma çabası içerisinde.

Öyle ki; sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenmek yerine, sürekli siyasetin içerisinde kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar.

Bu konuda Mimarlar Odası ile yarış halinde olan Tabipler Odası, İstanbul'dan Çanakkale'ye otobüsler kaldırarak, eylemlere katılma kararı aldı.

İstanbul Tabip Odası, eylemlere destek vermek için İstanbul'un iki farklı noktasından otobüsleri kaldırarak Çanakkale'ye gidecek.

Toplanan aidat paraları

Sağlık çalışanları ise meslek odasına ödenen paraların, eylemlere harcandığı iddiasını konuşuyor.

Bilindiği üzere kamuda çalışanlar, İstanbul Tabip Odası'na 245 lira aidat ödüyor, özel muayenehanesi olan, özelde çalışan veya iş yeri hekimliği yapan doktorlar ise 390 liralık aidatı ödemek zorunda.

Asistan hekimlerin aidat bedeli ise 120 lira.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:42
  1. Çanakkale
  2. tabipler odası
  3. İstanbul Tabipler Odası

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