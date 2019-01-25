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Tabip Odası cinsel saldırıyı örtüyor

Terapi için kendisine danışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan ve geçtiğimiz hafta mahkumiyet kararı verilen Psikolog Doktor Murat Paker, korunup kollanmaya devam ediliyor.

25 Ocak 2019 Cuma 11:14
Tabip Odası cinsel saldırıyı örtüyor

HABER MERKEZİ

Psikolog Doktor Murat Paker’in üyesi olduğu İstanbul Tabip Odası, 8 yıl önce patlak veren rezalet karşısında ‘uyarı’ kararıyla geçiştirmelik bir yaptırım uygulamıştı. 8 yıl süren yargılamanın ardından İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Paker’le ilgili İstanbul Tabip Odası günlerdir suskun. Aradan geçen 8 günde hiçbir açıklama yapmayan İstanbul Tabip Odası, Paker hakkında hiçbir yaptırımda bulunmadı.

Terör sevici imzacılardan

Akit’in ulaştığı İstanbul Tabip Odası yetkilileri, açıklama yapmaktan kaçındı. Yetkililer, konudan haberdar olduklarını, programlarında Paker’e yönelik herhangi bir açıklama veya yaptırım bulunmadığını söyledi.

Muayene olmak için kliniğine gelen kadına cinsel saldırıda bulunan Paker, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonların durması için başlatılan “Bu suça ortak olmayacağız” adlı skandal terör bildirisine imza koyan sözde akademisyenler arasında yer almıştı.

Tacizci Psikolog Murat Paker, sürekli kadın haklarından bahseden ve feministlerin yuvasına dönüşen T24 adlı operasyonel haber sitesinin de yazarları arasında yer alıyor.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:14
  1. İstanbul Tabip Odası
  2. Murat Paker
  3. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi
  4. Tabip Odası

YORUM YAZ

  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer35 dk önce
    Tabip ..Odası..ve..diğer..Odalar..şer..yuvası..oldular..bu..ciddi..problemlere.neşter..vurulmalı..

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