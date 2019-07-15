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Tabip Odası Başkanı Dr. Kacıroğlu: 15 Temmuz bir milletin topyekün ayağa kalktığı kıyam günüdür

Erzurum Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:38
Tabip Odası Başkanı Dr. Kacıroğlu: 15 Temmuz bir milletin topyekün ayağa kalktığı kıyam günüdür

Erzurum Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milletimizin alçaklara, hainlere, kansızlara, ederi 1 Dolar olan satılmışlara karşı destansı mücadelesinin yıl dönümüdür” dedi.


15 Temmuz’un bir milletin kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden topyekün ayağa kalktığı kıyam günü olduğunu söyleyen Dr. Kacıroğlu, “Çağlar boyu kahramanlığı, vatan sevgisi ile nam salmış milletimiz, var olduğu günden beri çeşitli zamanlarda kendisine biçilen kefenleri yırtmış varlığını kıyamete kadar sürdüreceğini tüm dünyaya haykırmıştır.


Adaleti, mazlumlara sığınak olmayı kendine şiar edinen milletimiz, hainlere, zalimlere karşı hak ettikleri muameleyi şanlı tarihinin her döneminde yapmıştır. Mazlumların ve masumların umudu olmuştur.


Bu hususiyetlerinin örneği olan 15 Temmuz Destanı’da şanlı tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Erzurum Tabip Odası olarak bu hain kalkışmaya karşı ilk açıklama yapan meslek örgütü olmanın gururunu yaşıyoruz. Bilinsin ki Erzurum Tabipleri Odası olarak her şartta ve her zaman milletimizin, devletimizin emrinde ve yanındayız.


15 Temmuz kahramanı aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.


Allah devletimizi ve milletimizi her türlü alçaklıktan ve ihanetlerden muhafaza etsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:38
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