Tabiat parkında ayağı kırılan tatilciyi AFAD ekipleri kurtardı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar’da kayalardan düşerek ayağı kırılan Sultan Açıkgöz (37), AFAD ekiplerince nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Gebze Ballıkayalar’da bir vatandaşın kayalıklardan düştüğü ihbarında bulunan vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezinden ambulans talep etti. Bölgeye giden sağlık ekibi yaralı olan Sultan Açıkgöz’e ilk müdahaleyi yaparak sedyeye aldı ve Kocaeli AFAD’dan yardım istedi. Karadan kurtarmanın zor olduğu düşüncesiyle de operasyon için helikopter talebinde bulundu. Bölgeye intikal eden AFAD ekibinin havadan kurtarmaya gerek olmadığı ve risk taşıdığı kararıyla kurtarma operasyonu karadan şekillendirildi.

Kayalıkların karadan geçit vermediği yerlerde sedyeye bağlı yaralı vatandaş insan boyu göletlerden ip bağlantılarıyla omuzlarda geçirildi. Kocaeli AFAD, jandarma ve UMKE ile birlikte, kayalıklar ve göletlerden oluşan zorlu parkurdan yaralı vatandaşı çevredeki vatandaşların da yardımıyla nefes kesen bir operasyonla kurtararak ambulansa ulaştırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaz aylarında yoğun ilgi gören Gebze Ballıkayalar’da sık sık bu tür problemlerin yaşandığını belirten yetkililer, dağ koşullarına uygun donanım ve bilgiyle tabiat parkına gidilmesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.