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Tabiat harikası Altınpınar Limni gölü ’Tabiat Parkı’ olmayı bekliyor

Gümüşhane’nin Torul ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, etrafı sarıçam ormanları ile çevrili, civarındaki otantik yaylaları ve doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen Altınpınar Limni Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:09
Tabiat harikası Altınpınar Limni gölü ’Tabiat Parkı’ olmayı bekliyor

Gümüşhane’nin Torul ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, etrafı sarıçam ormanları ile çevrili, civarındaki otantik yaylaları ve doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen Altınpınar Limni Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor.


İlçeye bağlı en büyük köy olan Altınpınar köyü sınırlarında denizden bin 880 metre yükseklikte, sarıçam ormanlarının arasında yüzyıllar önce meydana gelen heyelan sonucu oluşan Altınpınar Limni Gölü, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.


Gümüşhane il merkezine 37, Torul ilçesine de 15 kilometre mesafedeki göl önceki yıllarda B tipi Mesire Yeri olarak ilan edilmiş, 2016 yılında da Tabiat Parkı ilan edileceği duyurulmuş fakat bir gelişme olmamıştı.


Etrafındaki otantik yaylalarıyla pansiyon turizmi, ATV ve atlı turizme rahatlıkla hizmet edebilecek Altınpınar Limni Gölünde hiçbir yatırım ve tanıtım yapılmamasına rağmen özellikle hafta sonlarında dolup taşıyor.


Önceki yıllarda kötü olan yolunun standartlarının iyileştirilmesinin ardından ormanın içerisinde, doğal yürüyüş parkurları bulunan ve mevsim itibariyle binbir renkli çiçeklerin sarmaladığı göl manzarası ve doğal güzellikleriyle Altınpınar Limni Gölü görenleri büyülüyor.


B tipi mesire alanı olduğu dönemde hazırlanan gelişim planında kır gazinosu, basketbol ve voleybol sahası, çocuk oyun parkı, kameriyeler, seyir terasları, otopark ve piknik masaları gibi materyaller olmasına rağmen bugüne kadar çivi bile çakılmayan bölgenin biran önce tabiat parkı ilan edilerek gelişmekte olan bölge turizmine hizmet vermesi isteniyor.



“İnsanlar akın akın geliyor, devletimizin el atıp güzel bir bakım yapması gerekiyor buraya”


Zengin flora ve faunasının oluşturduğu doğal güzellikleriyle adeta büyülü bir görüntü oluşturan göl kenarında çocuklarıyla birlikte piknik yapan Yücel Bayraktaroğlu, Torul’da yaşamasına rağmen ilk kez geldiği Altınpınar Limni Gölünü çok beğendiğini belirterek, “Çok güzel bir alan. Çamlarla, çiçeklerle, suyuyla çok beğendim. Buraya tesisler yapılsa çok daha güzel olur” dedi.


Torul ilçe merkezinde müezzin kayyım olarak görev yapan Trabzonlu Ömer Küçük ise çocuklarıyla birlikte gezdiği gölün çok güzel olduğunu belirterek, “Çocuklarımla beraber buraya ilk kez geldim. Daha önce Zigana dağındaki Limni gölüne de gitmiştim. Burası da çok güzel bir yer. Ama bakıma ihtiyacı var. Buranın mutlaka bakım görmesi lazım. Hem piknik alanları, hem oturma alanları yapılması lazım. İnsanlar akın akın geliyorlar buraya. Mevsim ilerledikçe buradaki kalabalık daha da çoğalacak. Devletimizin buraya el atıp güzel bir bakım yapması gerekiyor” diye konuştu.



“Bugüne kadar ilgi görmedi”


Altınpınar köyü muhtarı Metin Çakmak da yüzyıllar önce gerçekleşen heyelan sonucu oluşan Altınpınar Limni Gölünün havasıyla, suyuyla, yeşiliyle, enfes görüntüsü ve manzarasıyla doğa harikası bir yer olduğunu fakat bugüne kadar ilgi görmediğini söyledi.



“Tabiat parkı yapılacaktı ama hiçbir gelişme yok”


Devlet büyüklerinden Altınpınar Limni Gölü’ne ilgi isteyen muhtar Çakmak, “Bu göl şuana kadar büyük bir ilgi görmedi. İlgiye ihtiyacımız var burada. Şuana kadar yapılmamış işlerimiz var. Devlet büyüklerinden buraya ilgi rica ediyoruz. Bu doğa harikası güzel gölümüzün ilgiye ihtiyacı var. B tipi mesire alanı iken bu alandan da çıkarıldı. Tabiat parkı yapılacaktı ama hiçbir gelişme yok. Zigana dağındaki Limni Gölüne alternatif bir göl olacağından hiçkimsenin şüphesi olmasın. Buranın Tabiat Parkı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Su var, ağaç var, hava var, yeşillik var, ördekler var, çiçekler var, doğa harikası bir yer”


Göle ulaşımı sağlayan yolun eskiye göre daha iyi olmasına rağmen yine de tatmin edici olmadığını dile getiren Çakmak, “Turizme kazandırılması için yol yeterli değil, bölgede elektrikte yok. Şuanda göle gelip piknik yapan çok sayıda insan var. Su var, ağaç var, hava var, yeşillik var, ördekler var, çiçekler var, doğa harikası bir yer. Şuana kadar beklenilen yapılmadı, ilgi istiyoruz” şeklinde konuştu.


Altınpınar Limni Gölü Torul ilçesinde yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Torul Kalesi Cam Seyir Terasına 18, Cebeli köyü sınırlarındaki Karaca Mağarası’na 30 ve Zigana dağı eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkına 35 kilometre mesafede, Artabel Tabiat Parkı’na komşu zirvelerde yer alıyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:09
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