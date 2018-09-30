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Kasırga uyarısı teyakkuza geçirdi! Vatandaş alarmda

İzmir, 'Kırbaç Kasırgası'na karşı alarm halinde. Yetkililer, kasırganın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalar yürütürken, vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya çalışıyor. Çok sayıda vatandaş kasırgadan aracını korumak için kapalı otoparklara akın etti.

30 Eylül 2018 Pazar 07:35
Kasırga uyarısı teyakkuza geçirdi! Vatandaş alarmda

Otoparklar ağzına kadar doldu. Hemen hemen her otoparkın kapısında dolu levhası bulunuyor. Ancak bazı vatandaşlar bu tabelayla ikna olmuyor. 

Türkiye’nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan “Kırbaç Kasırgası” ile ilgili tüm birimler alarma geçerken, araçlarını kasırganın etkilerinden korumak isteyen İzmirliler kapalı otoparklara akın etti. Vatandaşlar, araçlarını korumanın en iyi yolunun kapalı otoparka koymak olduğunu söyledi.

VATANDAŞLAR TEYAKKUZA GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Türkiye’ye doğru ilerleyen Kırbaç Kasırgası'nın Ege Bölgesi’ni etkilemesi durumunda 30 Eylül Pazar günü rüzgar hızının saatte 100-120 kilometreye ulaşacağı ve yağışların metrekarede 75 kilogram ve üzerinde beklendiği yönündeki açıklaması, resmi kurum ve kuruluşları alarma geçirdiği gibi vatandaşları da teyakkuz haline geçirdi. 

İKNA OLMADILAR

Araçlarını kasırganın etkilerinden ve oluşabilecek su baskınlarından korumak isteyen İzmirliler, kentteki yüzlerce kapalı otoparka akın etti. 10 binden fazla araç kapasitesine sahip olan İzmirBüyükşehir Belediyesine ait kapalı otoparklar dolarken, otoparkların girişine asılan “dolu” uyarıları vatandaşı ikna edemedi.

Dolu olmasına rağmen otoparkların girişlerinde bekleyen vatandaşlar, araçlarını fırtınadan korumak için en iyi yöntemin kapalı otoparklar olduğunu söyledi. Araçlarını fırtınadan ve selden korumak için kapalı otoparka park ettiklerini söyleyen vatandaşlar, önlemlerini aldıklarını ifade ederek, fırtınanın cana ve mala zarar vermemesi temennisinde bulundu.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 07:35
  1. İzmir
  2. tabela
  3. kapalı otopark
  4. fırtına
  5. kasırga

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