Tabela hırsızları kıskıvrak yakalandı Kastamonu’nun Cide ilçesinde trafik tabelalarını çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde trafik tabelalarını çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide-Kastamonu karayolu üzerindeki trafik tabelalarını çalarak 37 BB 577 plakalı minibüse yükleyip kaçan M.A. ve Ö.A., Şenpazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından Cide Adliyesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.