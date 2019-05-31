0553 313 94 23

Tabancayla vurduğu karısına arabayla çarptı

Adana’da bir kişi ayrılma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, arabayla çarparak yaraladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 08:16
Tabancayla vurduğu karısına arabayla çarptı

Adana’da bir kişi ayrılma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, arabayla çarparak yaraladı. Eşini hastaneye götüren koca gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı’nda meydana geldi. Ayrılma aşamasında olan Mehmet K. ile Hacer K. (34) çifti sokak ortasında tartışıp kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle Mehmet K. tabanca ile karısı Hacer K.’yı ayağından yaraladı. Mehmet K. kendilerini ayırmaya çalışan oğullarını da darp etti. Öfkesini yenemeyen Mehmet K. ardından bindiği hafif ticari aracıyla da karısına çarptı.


Mehmet K. daha sonra eşini arabaya bindirerek Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı kadın tedavi altına alınırken Mehmet K. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi’nden dönem sonu sergisi
    1. Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi’nden..
    2. "Sigara içen 5 kişiden birinde akciğer..
    3. KOM kaçakçılara göz açtırmıyor
    4. Bayramlık Çikolata ve Şeker..
    5. Aras Kargo Genel Müdürlüğü’ne Utku..
    6. Karşıyaka’da işgale ‘kaldırım’ çözümü
    7. Yeşilay Erzurum Şubesinden 31 Mayıs..
    8. Alaşehir Belediyesinden bayram..
    9. Dünyaca ünlü hafızlar Eyüpsultan’da..
    10. Yüz binlerce Brezilyalı öğrenci,..
    11. Arçelik Pazarlama'ya EVD şirketi..
    12. (Özel) Şekercilerde bayram..
    13. Elazığ’da Diken Kelebeği’nin göçü
    14. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim..
    15. NBA final serisinde Toronto Raptors..
    16. Asya borsaları
    17. Kabil'de NATO konvoyuna saldırı!..
    18. Sakarya’da 8 bisiklet çalan şahıs..
    19. TSKB’den Türkiye’nin sürdürülebilirlik..
    20. Başkan Söğüt, esnafla bir araya geldi
    21. (Özel) Manisalı öğrencilerden..
    22. 5 litre atık yağ getirene bulaşık..
    23. İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye..
    24. Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi
    25. Silifke’de 7 bin kişi stattaki iftar..
    26. Alaşehir Kızılay’dan mahalle..
    27. Tüp bebekte 6 kurala dikkat
    28. Böyle diyor şair: "Bu uğursuz gecenin..
    29. 11 ilçenin kurumları boğulma olayları..
    30. Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'