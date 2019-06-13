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Tabanca ile vurulan galerici ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurulan bir kişi ağır yaralandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:26
Tabanca ile vurulan galerici ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurulan bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 423. Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda A.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.K., tabanca ile vurulurken, şüpheli şahıs ise otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından devlet hastanesine kaldırılan A.K., daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın meydana geldiği yerde polis güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve hastanede inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Galerici olduğu öğrenilen A.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:26
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