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Taban Simidi tanıtımına Başkan Çelik’ten destek

Geçtiğimiz yıl Manisalı girişimci İsmail Gültekin ve Oğlu Ruşan Gültekin’in girişimleri ile Türkiye’de coğrafi tescilli ürün listesine giren Manisa Taban Simidi bu yıl da Ramazan ayı için fırınlarda pişmeye başladı.

07 Mayıs 2019 Salı 14:33
Taban Simidi tanıtımına Başkan Çelik’ten destek

Geçtiğimiz yıl Manisalı girişimci İsmail Gültekin ve Oğlu Ruşan Gültekin’in girişimleri ile Türkiye’de coğrafi tescilli ürün listesine giren Manisa Taban Simidi bu yıl da Ramazan ayı için fırınlarda pişmeye başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Taban Simidi Ramazan Festivali ile Ramazan ayının ilk taban simitlerini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik fırına sürerek pişirdi.


Manisa’nın coğrafi tescil almış tek ürünü olan Manisa Taban Simidi Ramazanın başlaması ile birlikte hem tezgahlardaki yerini aldı, hem de sokaklarda satılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaptıkları çalışma ile Taban Simidine coğrafi tescil alan girişimci İsmail Gültekin ve Oğlu Ruşan Gültekin, coğrafi tescil almış olan taban simidini daha iyi tanıtmak amacı ile bu yıl Taban Simidi Ramazan Festivali’nin ikincisini düzenledi. Girişimci baba-oğlun düzenlediği etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de katılarak yılın ilk taban simidini fırınla buluşturdu.


Taban simidinin ilk olarak 44 yıl önce babası İsmail Gültekin tarafından ramazan ayında yapılarak sokaklarda satılmaya başlandığını ifade eden Manisalı girişimci Ruşan Gültekin, “1975 yılında Manisa’da ilk olarak İsmail Gültekin tarafından geceleri taban simidi yaparak sokaklarda satışına başlanmıştır. Özellikle Ramazan gecelerinde yapılarak sokaklarda satılan taban simidi 44 yıl önce 4 fırınla başlamış bugün tüm Manisa’da yapılmaktadır. Biz Manisa’da bir çalışma yaparak Manisa taban simidinin coğrafi işaret alması için bir çalışma yaptık ve aldık. Yaptığımız çalışmada Taban Simidi Manisa adına coğrafi işaret almış oldu. Manisa’da ramazan ayında geceleri satılan taban simidi ürünümüz var. Türkiye’de bir tek burada olan bir şey. Bugün değerli başkanımız ile birlikte ilk simidimizi fırına atacağız ve Ramazan ayı boyunca her gece taban simidi yapımı ve satışı başlamış olacak. Manisa Taban Simidinin adının duyurulmasında emeği geçen değerli belediye başkanımıza ve tüm oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Taban Simidi yüksek besin değeri ile tok tutan bir üründür”


Taban simidinin içerisindeki yüksek besin değeri nedeni ile uzun süre tok tutarak susatmadığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Öncelikle tüm hemşerilerimizin Ramazanını tebrik ediyorum. Bugün Manisamız ve ülkemiz açısından önemli olan bir konu için bir araya geldik. Manisa’ya özgü olan Taban Simidi Manisamız açısından coğrafi işaret almış önemli bir üründür. Sadece un, su, tuz, susam, pekmez ve nohut mayası ile yapılıyor. Özellikle Ramazan ayında sabahlara kadar Taban simidi sokaklarda satılıyor. Böyle bir uygulama Türkiye’nin başka bir şehrinde yok. Taban simidi hem Manisamıza özgü bir ürün olduğu için hem de Ramazan ayında çok tercih edilmesi nedeni ile önemli. Yapılış şekli ve içinde ki besin değeri nedeni ile tok tutuyor, susatmıyor ve çok faydası olan bir ürün. Manisa’nın, Şehzadeler’in bir değeridir. Bu noktada Manisa Taban Simidinin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız da Manisa’ya yolları düşerse sahur menülerine mutlaka taban simitlerini eklesinler ve bu güzelliği tatsınlar” dedi.


Yapılan açıklamaların ardından fırının başına geçen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ramazan ayının ilk taban simidini fırına atarak, ramazan ayı boyunca sürecek olan taban simidi geleneğini başlatmış oldu.


Düzenlenen Taban Simidi Ramazan Festivaline Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:33
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