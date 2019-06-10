0553 313 94 23

Tabaktaki yemeği "akıllı tartı" denetleyecek

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde, yiyeceklerin ağırlıkları ile kalori ve besin değerlerini hesaplayabilen "akıllı tartı" tasarlandı- Sofradaki besinlerin hastalıklar için bir sakınca taşıyıp taşımadığına da karar verebilen tartı ile bilinçsiz beslenme alışkanlıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor- Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz:- "Prototipi tasarlanarak üretilen akıllı tartının, özellikle ölçü dışı yemede caydırıcı rol oynayacağını düşünüyoruz"

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
Tabaktaki yemeği "akıllı tartı" denetleyecek

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yiyeceklerin ağırlıkları ile kalori ve besin değerlerini hesaplayabilen "akıllı tartı" tasarlandı.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Selda Güney danışmanlığında üniversite öğrencileri Ayşenur Uğuz ve Ahmet Akdoğan tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen akıllı mutfak tartısı, sofradaki besinlerin kişinin taşıdığı hastalıklar için bir sakınca taşıyıp taşımadığına da karar veriyor.

Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun iş temposu nedeniyle günlük yaşamda beslenmeye yeterince önem verilemediğini, bunun sonucu olarak da bilinçsiz beslenme alışkanlıklarının oluştuğunu vurguladı.

Birçok hastalığın da bilinçsiz beslenmeden dolayı ortaya çıktığına işaret eden Güney, Akıllı Mutfak Tartısı Projesi ile bu alışkanlıkları değiştirmeyi, bireyleri bilinçlendirmeyi ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Geliştirdikleri akıllı mutfak tartısı ile yiyeceklerin ağırlıklarının yanı sıra kalorilerinin ve besin değerlerinin de hesaplanabildiği bir mühendislik tasarımı yaptıklarını bildiren Güney, bu tartı ile beslenme alışkanlıklarının kontrol altında tutabileceğini belirtti.

Güney, tasarladıkları akıllı tartıya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tartımız, 1 gram hassasiyeti ile çalışıyor. Tartının uygulama arayüzüne besin gram değerleri aktarıldı. Yazılımımız sayesinde besinlerin ağırlıkları ile kalorileri ve besin değerleri de hesaplanabiliyor. Kullanıcı, adını, soyadını, cinsiyetini, boyunu, kilosunu, mesleğini ve varsa hastalıklarını sisteme kaydederek besinin bu özelliklerine uygun olup olmadığını da öğrenebiliyor. Örneğin şeker hastası bir kişi, tartıya konulan bir miktar üzümün içindeki glikozun sakıncalarını uyarı şeklinde görebiliyor."

- Endüstri ile buluşturulacak

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise projenin hasta ya da sağlıklı bireylerin, tüketecekleri yiyeceklerin besin değerlerine kolay ve hızlı ulaşmalarını sağladığının altını çizdi.

Obezite ve diyabet hastalıklarının tedavilerinin sağlık sistemine büyük yük getirdiğine işaret eden Dengiz, "Bu bağlamda fakültemizde prototipi tasarlanarak üretilen akıllı tartının, dikkatli beslenme konusunda bilinçlendirme çalışmalarına destek olacağını, özellikle ölçü dışı yemede caydırıcı rol oynayacağını düşünüyoruz." dedi.

Üniversitelerinde geliştirilen proje ile evlerde de dengeli beslenmeye yardımcı olunmasının hedeflendiğini ifade eden Dengiz, akıllı tartının ticarileşebilmesi için endüstri sektörü ile irtibata geçeceklerini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
  1. Başkent Üniversitesi
  2. Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altun'dan İzlanda'ya kınama
    1. Altun'dan İzlanda'ya kınama
    2. Rakı tüketimi azaldı, Cumhuriyet..
    3. Türkiye’de kişi başına düşen elektrik..
    4. Başkan Pekmezci, birim müdürleriyle..
    5. 100. yılında 19 Mayıs ve Millî..
    6. Sed Caddesi’ne sıcak asfalt
    7. Selanik'te Türk diplomatların araçları..
    8. Sungurlu’da ilk arpa ürünü borsaya..
    9. Gençlerin dikkat dağınıklığına..
    10. (Özel) Cemaat kıbleyi 67 yıl sonra..
    11. Fatsa meydanına kavuşuyor
    12. Başkan Özkan, ailesiyle birlikte..
    13. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    14. ABD’li komutandan tehlikeli sinyal!..
    15. Bakanlık resmen duyurdu! Pençe..
    16. (Özel) Bayram tatilinde su kullanımı..
    17. Gafur Uzuner’in sergisine ilgi
    18. Eskişehir’de süne mücadele çalışmaları..
    19. Başkan Beyoğlu: "Yaşlılarımız milli ve..
    20. Kayıp çocuğun feci ölümü
    21. İzlanda basını rezalete arka çıktı!..
    22. Rüzgardan etkilenen ağaçlar yan yatırdı
    23. "Oktokopter" tasarlayan BTÜ..
    24. Çarşamba’ya 4 milyon liralık içme suyu..
    25. "Kafe Vesto Yeni Nesil Anne..
    26. Ucuz ve taze gıdanın adresi üretici..
    27. Kürek sapıyla gelen Türkiye üçüncülüğü!
    28. Kahve neden bayatlar? Bayat kahveyi..
    29. TCMB'den repo ihalesi
    30. Darbeci Sisi halkı katlediyor! Savaş..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz