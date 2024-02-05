"T24 neyin denemesini yapıyor?"
Fondaş medyanın büyük başlarından T24'ün manşet ekranını görenler "T24 neyin denemesini yapıyor?" sorunu sordu.
"Bağımsız" edebiyatıyla CHP'nin borazanlığını yaparak fondaş medyanın başını çeken solcu T24 ilginç bir 'denemeyle' gündem oldu.
T24 Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in isminin yer aldığı 6 Şubat depremini konu alan bir görseli, 'deneme' başlığıyla manşete taşıdı.
İstanbulluları yanan otobüslere, yolda kalan metrobüslere ve arızalanan tramvaylara mahkum eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklama boğduğu T24'ün 'deneme' manşeti için "AK partili belediyelerden reklam alsaydık, ne olurdunun denemesini mi yapıyor?" yorumları yapıldı.
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