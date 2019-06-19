SYM kursiyerlerine sertifikaları verildi Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 5000 Evler 75.

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere ve okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan SYM kreş öğrencilerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

5000 Evler 75. Yıl Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika törenine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cihan Güçlü, 5000 Evler 75. Yıl Mahalle Muhtarı Recep Çakıcı, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Harmanbaşı, Namık Kemal Mahalle Muhtarı Adnan Kuş ve kursiyerler katıldı.

5000 Evler 75. Yıl Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerinin düzenledikleri gösteriler izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Konuşmaların ardından kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.

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