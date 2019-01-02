SWINCA: Emlak geleceği

SWINCA, bu alandaki başlıca problemleri ele almayı amaçlayan bir kripto endüstri platformu olarak oluşturulmuştur.

• Emlak piyasasında düşük likidite;

• Uzun ve maliyetli işlemler;

• Coğrafi ve ilgili ekonomik kısıtlamalar;

• Aracıların kaçınılmaz katılımı ve maliyetleri;

• Büyük tekeller.

SWINCA’nın ana hedefi küresel emlak piyasasına katılım koşullarını eşitlemek, böylece herkes dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir daireye, ofise, evine veya toprak parçasına yatırım yapabilecek. SWINCA, çok daha az sorun ile çeşitli gayrimenkul portföyü yaratma fırsatları da sunmayı amaçlıyor.

Endüstri Sorunları ve Çözümleri: SWINCA

SWINCA, sektördeki sorunları blok zincirinin yardımıyla çözmeyi planlamakta ve her yatırımcıya dünyanın dört bir yanındaki yüksek kârlı tesislerin sahibi olma fırsatı vermektedir. Her şeyden önce kripto paralar, büyük ve küçük yatırımcıların, çoğu insan için genellikle mevcut olmayan büyük projelere bile eşit bir temelde girmelerine izin verecektir. Blockchain teknolojisi bilindiği gibi aylarca beklemeden fonları hızlı bir şekilde transfer etmemizi sağlıyor. Buna ek olarak blockchain, SWINCA’nın tüm katılımcılar için işlemlerin şeffaflığını ve güvenliğini sağlamasına yardımcı olacak.

Nasıl çalışır?

SWINCA, dünyanın dört bir yanından gelen emlak varlıklarını blokajlarda toplar. Yatırım yapan yatırımcılar, geleneksel olarak bu süreçlere eşlik eden gecikme olmaksızın otomatik olarak mülkiyetten kira veya diğer gelirleri almaya başlayacaklardır.

SWINCA, kapsamlı bir global arama ve nesnelerin potansiyel karlılığının detaylı analizinden sonra en iyi yatırım fırsatlarını seçer. Daha sonra işlemleri müzakere eder, gayrimenkul edinir, tüm yasal ve yönetim sorunlarını çözer.

SWINCA Tokenomics

SWINCA tokenomics, SWI ve NCA token’larına dayanmaktadır. SWI, hem dahili platform işlemlerinde hem de borsalarda kullanılabilir olarak tasarlanmıştır. NCA Token ise belirli sahiplik paylarını temsil eder ve yalnızca platformun içinde yer alır.

SWINCA Para Dağıtımı

SWINCA projesi ICO projesi tamamlanana kadar devam edecek. Platform, 75 milyon dolarlık ICO hedefi ile token’lar aşağıdaki gibi dağıtılacak:

• % 2 – kapalı satış;

• % 3 – pazarlama ve ödüller;

• % 5 – kurucular;

• % 5 – çalışanlar ve danışmanlar için;

• % 35 – ICO öncesi ve ICO;

• % 50 – fonlar.

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25 Kasım’da ön ICO aşamasına başlanacak ve 25 Aralık’a kadar sürecek. ICO ise 2 Ocak 2019’da başlayacak ve SWINCA Real Estate 5 Şubat 2019’da çalışmalarına başlayacak. Daha fazla bilgi için www.swinca.io adresli web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.