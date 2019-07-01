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SWEAT FEST 2019’da 10 bine yakın İstanbullu spor yaptı

Boyner sponsorluğunda düzenlenen SWEAT FEST 2019’da bu yıl 10 bine yakın İstanbullu spor yaptı- Kullanıcıların spor deneyimlerini paylaşmaları için hayata geçirilen mobil spor uygulaması SWEATers, SWEAT FEST ile katılımcı rekoru kırdı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:41
SWEAT FEST 2019’da 10 bine yakın İstanbullu spor yaptı

İSTANBUL (AA) - Boyner sponsorluğunda düzenlenen SWEAT FEST 2019’da bu yıl 10 bine yakın İstanbullu spor yaptı.

Boyner açıklamasına göre, hafta sonu boyunca KüçükÇiftlik Park’ta 10 bine yakın kişiyi ağırlayan SWEAT FEST’te binlerce ziyaretçi hem eğlendi hem motivasyon kaynağı parçaları dinledi hem de spor yaptı.

Geçen yıla göre katılımcı sayısını yüzde 25 artıran organizasyonda, dans ve sporu birleştiren grup derslerin yanı sıra yoga, pilates, kafes futbolu, basketbol, kürek, fitness, masa tenisi ve grup spor dersleri yer aldı.



- SWEATers, spor tutkunlarını, spor deneyimlerini paylaşmaya davet ediyor


Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu tarafından kullanıcıların spor deneyimlerini paylaşmaları için hayata geçirilen mobil spor uygulaması SWEATers, üçüncü kez gerçekleştirdiği SWEAT FEST ile katılımcı rekoru kırdı.

Şehrin spor, eğlence ve müzik festivali SWEAT FEST’te üçüncü kez İstanbulluları aktif spor deneyimi ile buluşturan mobil spor uygulaması SWEATers App, ayrıca tüm spor tutkunlarını deneyimlerini kullanıcılar ile paylaşmaya çağırdı.

Yenilenen altyapısı ile kullanıcılara spor deneyimlerini hem online hem de offline ortamda paylaşma imkanı sunan SWEATers’ta kullanıcılar deneyimlerini fotoğraf, video, albüm ve yazı ile de destekleyebiliyor.

Bugüne kadar akıllı telefon kullanıcıları tarafından 70 bin kez indirilen SWEATers App’te kullanıcılar spor branşları ile ilgili merak ettikleri soruları da tüm kullanıcıların görebileceği şekilde paylaşabiliyor.

SWEATers sayesinde sporcu duraklarını harita üzerinde görebilen kullanıcılar aynı zamanda uzman eğitmenlerden tavsiyeler alabilirken diğer SWEATer’ların deneyimlerini görüp kendileri için esin kaynağı da yaratabiliyor.

- Kullanıcılar her oturumda ortalama 5 dakika geçiriyor

Kullanıcılar, kendileri ile aynı sporu yapan kişilerle de buluşabildikleri SWEATers App’te oturum başına 5 dakika vakit geçiriyorlar. Ayrıca spor markaları da spor tutkunlarına özel uygulama ve sürprizlerini SWEATers üzerinden kullanıcılara sunabiliyor.

SWEATers App, tüm sporseverleri SWEATers ekosisteminin bir parçası olmaya, sportif deneyimlerini paylaşmaya ve spora sosyal yaşamlarında daha fazla yer ayırmaya davet ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:41
  1. Boyner
  2. SWEAT FEST
  3. SWEATers

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