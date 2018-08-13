Swap nedir? Swap ne anlama geliyor? BDDK'tan son dakika Swap kararı! Piyasalarda Swap işlemi nedir?

Swap nedir, Swap ne demek? Swap işlemi nedir? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) son dakika Swap kararı. Sawap’ın ne olduğuna bakalım. Swap işlemi, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir. Swap piyasasında ağırlıklı işlem gören swaplar döviz Swapları ile faize dayalı Swap sözleşmeleridir.

Swap işlemleri

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesine swap sözleşmesi deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor. Faiz swapında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez. Çapraz döviz swapında, iki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işlemdir. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamaya göre bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip, döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyecek. Bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecek. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacak.

TL spekülasyonunu sınırlayacak hamle

Karara ilişkin acıklamada bulunan AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, bu tür para swap işlemlerinin genelde yabancı yatırımcının TL pozisyon alımlarıyla ilgili olduğunu belirterek, "Buna kısıtlama gelmiş. BDDK'nın bahsettiği spot ayakta yabancı yatırımcı TL borç alıp, sonra TL'yi açığa satıyor. Buna artık öz kaynak sınırı gelmiş. BDDK'nın bu açıklamasına TL spekülasyonunu sınırlayacak bir hamle denebilir." ifadelerini kullandı.