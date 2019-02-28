0553 313 94 23

Süzer’den açıklama

Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği ve şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde Süzer Holding A.Ş. tarafından gazetemize iletilen yazıyı siz okurlarımızla paylaşıyoruz.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:05
Süzer’den açıklama

“26.02.2019 tarihli Gazetenizin 1 ve 10. sayfalarında “Parola: İrtica Şifre: Hortumla” ile “28 Şubat’ta Önce İktidara, Sonra Bankalara Çöktüler!” ile 27.02.2019 tarihli 1 ve 10. sayfalarında yayımlanan “Postallı Haydutlar Holdinglerle Kol Kola” başlıklı yazınızda “Kentbank” ile ilgili “hortumlanan” ve “batık” ibareleri kullanılmak suretiyle gerçeğe aykırı tespit ve yorumlarda bulunarak, gerçek dışı isnatlarla kamuoyu yanlış bilgilendirmiş olduğundan işbu açıklama yazısı gönderilmiştir.

Daha önce bir çok kez belirttiğimiz üzere, Kentbank ile ilgili isnat edilen “hortumcu” ve “batık” banka isnatları gerçeğe aykırı isnatlardır. Kentbank davası ile ilgili olarak, 2001 yılından bu yana yaşanan süreçte haklılığımız Türk adaletinin en yüksek yargı organları tarafından defalarca kanıtlanmış ve ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararıyla da bir kez daha açıkça teyit edilmiştir.

Bu süreçte önemli şu bilgiye dikkatinizi çekmek isteriz: Danıştay, Kentbank’ın bankacılık lisansının Süzer Grubu’na iade edilmesine dair kararını 07 Aralık 2003 tarihinde vermiştir. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM), Kentbank davası ile ilgili olarak haklarımızın ihlal edildiğini, 02 Eylül 2010 tarihli ön inceleme sonucunda verdiği kabuledilebilirlik kararı ile ve nihai olarak da 23 Ekim 2012 tarihli hüküm ile adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkımızın ihlal edildiğini tespit ederek teyit ve tescil etmiş bulunmaktadır.

Buna rağmen Süzer Grubu, Kentbank sürecinde tek beklentisinin itibarının iadesi olduğunu belirtmiş ve bu doğrultuda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki tüm tazminat haklarından devletimiz lehine feragat etmiştir. Süzer Grubu, Kentbank davası süresince Türk yargısına olan güven ve inancını defalarca dile getirmiş, yaşadığı haksızlığın mutlaka ortaya koyularak itibarının iade edileceğine olan inancını her zaman belirtmiştir. Kentbank’ta bugün gelinen nokta, Süzer Grubu’nun haklılığını ortaya koymuştur.

Öte yandan, Süzer Grubu, Hırvatistan’da Kentbank d.d. olarak ilk ve tek Türk sermayeli banka olarak 15 şubesiyle Avrupa’da yıllardır bankacılık hizmeti vermektedir. Ayrıca Türkiye’de 2017 yılında açtığı Kentbank Temsilcilik Ofisi ile de iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilere katkı sunmaya devam etmektedir. Dolayısıyla yazınızda yapılan haksız isnatlar Bankamızın ticari itibarını zedelemektedir. Bu kapsamda gerçekleri bilginize arz ederiz. Saygılarımızla,

SÜZER HOLDİNG A.Ş.

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:05
  1. Kentbank
  2. hortumcu
  3. batık
  4. Kentbank davası
  5. Türk adaleti
  6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  7. Süzer Grubu
  8. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM)
  9. Türk yargısı
  10. Hırvatistan
  11. Türk sermayeli
  12. Kentbank Temsilcilik Ofisi
  13. SÜZER HOLDİNG A.Ş.
  14. Danıştay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İkiye bükülen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
    1. İkiye bükülen araçtan burnu bile..
    2. Valencia Real Betis Kral Kupası maçı..
    3. Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar..
    4. Danimarkalı adamın burnundan diş çıktı
    5. 28 Şubat’ın Yıl dönümünde AK..
    6. (Özel) Mustafa Pehlivanoğlu’nun annesi..
    7. Kulaklara zarar veren 7 şey
    8. Erbaa’ya araç muayene istasyonu..
    9. A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol..
    10. Başkan Özkeçeci’den 28 şubat açıklaması
    11. Tırın dorsesindeki kimsayal maddeler..
    12. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    13. Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol..
    14. Osmangazi badmintonda rakip tanımıyor
    15. Konuk: “Ekonomiyi istikrar büyütür,..
    16. Gaziantep’te yüksek kesimler beyaza..
    17. Dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda..
    18. Park halindeki traktörün akü ve..
    19. Fenerbahçe Anadolu Efes basket maçı ne..
    20. Bakan Pakdemirli, "Bin tonun üzerinde..
    21. Yüksekova’da doğum hastası için..
    22. ATB Başkanı Çandır: “Antalya borcuna..
    23. Aktaş meşale ve konfetilerle karşılandı
    24. TFF'den resmi açıklama: Şenol Güneş..
    25. Burhaniye’de Kültür ve Sanat..
    26. Küçükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı
    27. Okullar arası step aerobik il..
    28. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli..
    29. Turkcell’li atletler Avrupa seferinde
    30. Burun estetiğinde merak edilen noktalar
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."