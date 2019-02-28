Süzer’den açıklama

“26.02.2019 tarihli Gazetenizin 1 ve 10. sayfalarında “Parola: İrtica Şifre: Hortumla” ile “28 Şubat’ta Önce İktidara, Sonra Bankalara Çöktüler!” ile 27.02.2019 tarihli 1 ve 10. sayfalarında yayımlanan “Postallı Haydutlar Holdinglerle Kol Kola” başlıklı yazınızda “Kentbank” ile ilgili “hortumlanan” ve “batık” ibareleri kullanılmak suretiyle gerçeğe aykırı tespit ve yorumlarda bulunarak, gerçek dışı isnatlarla kamuoyu yanlış bilgilendirmiş olduğundan işbu açıklama yazısı gönderilmiştir.

Daha önce bir çok kez belirttiğimiz üzere, Kentbank ile ilgili isnat edilen “hortumcu” ve “batık” banka isnatları gerçeğe aykırı isnatlardır. Kentbank davası ile ilgili olarak, 2001 yılından bu yana yaşanan süreçte haklılığımız Türk adaletinin en yüksek yargı organları tarafından defalarca kanıtlanmış ve ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararıyla da bir kez daha açıkça teyit edilmiştir.

Bu süreçte önemli şu bilgiye dikkatinizi çekmek isteriz: Danıştay, Kentbank’ın bankacılık lisansının Süzer Grubu’na iade edilmesine dair kararını 07 Aralık 2003 tarihinde vermiştir. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM), Kentbank davası ile ilgili olarak haklarımızın ihlal edildiğini, 02 Eylül 2010 tarihli ön inceleme sonucunda verdiği kabuledilebilirlik kararı ile ve nihai olarak da 23 Ekim 2012 tarihli hüküm ile adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkımızın ihlal edildiğini tespit ederek teyit ve tescil etmiş bulunmaktadır.

Buna rağmen Süzer Grubu, Kentbank sürecinde tek beklentisinin itibarının iadesi olduğunu belirtmiş ve bu doğrultuda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki tüm tazminat haklarından devletimiz lehine feragat etmiştir. Süzer Grubu, Kentbank davası süresince Türk yargısına olan güven ve inancını defalarca dile getirmiş, yaşadığı haksızlığın mutlaka ortaya koyularak itibarının iade edileceğine olan inancını her zaman belirtmiştir. Kentbank’ta bugün gelinen nokta, Süzer Grubu’nun haklılığını ortaya koymuştur.

Öte yandan, Süzer Grubu, Hırvatistan’da Kentbank d.d. olarak ilk ve tek Türk sermayeli banka olarak 15 şubesiyle Avrupa’da yıllardır bankacılık hizmeti vermektedir. Ayrıca Türkiye’de 2017 yılında açtığı Kentbank Temsilcilik Ofisi ile de iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilere katkı sunmaya devam etmektedir. Dolayısıyla yazınızda yapılan haksız isnatlar Bankamızın ticari itibarını zedelemektedir. Bu kapsamda gerçekleri bilginize arz ederiz. Saygılarımızla,

SÜZER HOLDİNG A.Ş.

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.