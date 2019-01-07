Suya kapılan araç ve şoförü kurtarıldı

Suya kapılan araç ve şoförü kurtarıldı07 Ocak 2019 Pazartesi 17:36
ADANA (AA) - Adana'da su seviyesi yükselen derenin üstündeki köprüde mahsur kalan araç ve şoförü kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Metin Tutar 48 KT 156 plakalı hafif ticari aracıyla Ceyhan ilçesi Nazimbey mevkisinde, aşırı yağışlar nedeniyle bir kısmı su altında kalan köprüden geçmek istedi.
Tutar, aracıyla geçerken akıntı nedeniyle kayan aracı suda mahsur kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracının camının kenarına çıkan Tutar'ı kurtardı, aracı da vinç yardımıyla çekti.
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