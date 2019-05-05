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Suya kapılan 2 çocuğundan birini kurtarabildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı’na düşen topu sudan çıkarmak isterken suya kapılan 2 kardeşten birini babası kurtarırken diğer kardeş suya kapılarak gözden kayboldu.

05 Mayıs 2019 Pazar 18:10
Suya kapılan 2 çocuğundan birini kurtarabildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı’na düşen topu sudan çıkarmak isterken suya kapılan 2 kardeşten birini babası kurtarırken diğer kardeş suya kapılarak gözden kayboldu.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Malatya karayolunun 17. kilometresinde bulunan Göksu Çayı kenarında ailesi ile birlikte piknik yapan Yusuf Topal (12), oyun oynadığı topu Göksu Çayı’na düştü. Topunun peşinden koşarak suya atlayan Yusuf Topal sulara kapılınca durumu fark eden 17 yaşındaki ağabeyi Ahmet Topal da kardeşini kurtarmak için suya atladı. Kardeşini kurtarmak için suya kapılan oğlunu gören baba Mustafa Topal suya atlayarak oğlu Ahmet’i kurtararak kıyıya çıkardı. Diğer oğlunu kurtarmak için hızla dönen baba bu defa oğlu Yusuf’u bulamadı. Suya kapılarak gözden kaybolan Yusuf’un bulunması için durum 112 Acil Sağlık ekiplerine, jandarma ekiplerine, itfaiye ekiplerine ve AFAD ekiplerine bilgi verildi.Olay yerine gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından Yusuf’un bulunması için olay yeri ve çevresinde arama başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 18:10
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