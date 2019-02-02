Suya gömülen otomobilden kepçeyle kurtarıldı
Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu su altında kalan araziye düşerek büyük bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü, kepçe yardımıyla çıkarıldı02 Şubat 2019 Cumartesi 15:48
AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla göle dönen araziye düşen otomobilin sürücüsü sudan kepçeyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre Metin Bağcılar, 35 LCR 76 plakalı otomobiliyle Germencik'ten Koçarlı yönüne giderken Yeniköy Mahallesi'nde virajı alamayarak Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu su altında kalan araziye girdi.
Büyük bölümü suya gömülen otomobilin üzerine çıkan Bağcılar'ın yardımına yakın bir yerde çalışma yapan Koçarlı Belediyesi'ne ait iş makinesi yetişti.
Metin Bağcılar, kazadan yara almadan kurtuldu.
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