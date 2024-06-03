Suya düşen telefonlar suya daha dayanıklı olacak! OPPO: Elimizden gelen her şeyi yapacağız! Açıklama yaptı!

Türkiye’de de faaliyetlerini sürdüren Çin merkezli akıllı telefon devi OPPO, yeni modellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı modelleriyle tanıdığımız şirket, önümüzdeki günlerde F27 Pro ismi verilen yeni bir cihaz tanıtacak. Bu telefon F25 Pro’nun halefi olacak.

13 Haziran günü gelmesi beklenen F27 Pro’nun tanıtımına günler kala birçok özelliği ve net tasarımı ortaya çıktı. Üst segmente yakın orta segmentte bir cihaz olarak karşımıza çıkacak F27 Pro, Çin’de yakın zamanda çıkan A3 Pro’nun bazı farklılıklar taşıyan yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak gelebilir.

Oppo F27 Pro neler sunacak?

91mobiles tarafından edinilen bilgilere göre telefonun arka kısmında deri detayları bulunan bir tasarımla karşılaşacağız. Bunun A3 Pro’ya benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Önde ise kavisli ve delikli bir ekran yer alacak. Cihazın 6,7 inçlik 120 Hz OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Yukarıdan sızan tasarımını görebilirsiniz.

F27 Pro’nun diğer özellikleri hâlen gizemini korusa da bazı söylentiler var. Buna göre Dimensity 7050 yonga seti, 12 GB’a kadar çıkan RAM seçenekleri, 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya, 64 MP ana, 8 MP ön kamera gibi özellikler göreceğiz.

webtekno'ya göre: OPPO F27 Pro’nun en dikkat çeken özelliği, su ve toza dayanıklılığı olacak. Buna göre cihazda en yüksek dayanıklılık derecesi olan IP69’u göreceğiz. A3 Pro’da da benzer bir özellik vardı. O yüzden bu cihazda da yer alma ihtimali çok yüksek. Bu derece, yarım saat su altında kalmadan yüksek basınca kadar birçok konuda dayanıklılık sağlıyor. Karşılaştırma yapacak olursak çoğu amiral gemisi telefonda IP68 var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oppo F27 Pro hakkında bildiklerimiz bu kadar. Bazı kaynaklar, buna ek olarak F27 Pro+ isimli bir başka cihazın daha aynı anda tanıtılacağını söylüyor. O cihaz hakkında ise henüz bir bilgimiz yok. Tüm detayları 13 Haziran’daki lansmanda öğreneceğiz.