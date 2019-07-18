Suya atlayıp başını kayaya çarpan genç öldü Mersin’in Erdemli ilçesinde suya atlarken başını kayaya çarpan bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin’in Erdemli ilçesinde suya atlarken başını kayaya çarpan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Denden (36) arkadaşlarıyla birlikte piknik için Kayacı Vadisi’ne gitti. Bir süre sonra serinlemek için 3 metre yükseklikten vadideki suya atlayan Denden, kafasını kayaya çarptı. Ağır yaralı olarak suya düşen Denden için arkadaşları ambulans ve itfaiye çağırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan Denden, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Denden, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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