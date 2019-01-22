Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelir 2018'de yükseldi Dünyanın önemli kanallarından birisi olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelir 2018'de yüzde 7,5 yükseldi.

Bakanlar Kurulu'na bağlı Bilgi ve Karar Destek Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, kanaldan elde edilen gelir 2017'de 5,3 milyar dolarken, bu miktar 2018'de yüzde 7,5'lik artışla 5,7 milyar dolara ulaştı. Geçen yıllarda Süveyş Kanal İdaresi, kanalın azalan gelirlerini artırmak amacıyla buradan geçen gemi ve tankerlere indirim uygulamıştı. 2023'te 13.2 milyar dolar Asya ile Avrupa arasındaki mesafeyi yaklaşık 15 gün kısaltan Süveyş Kanalı'ndan elde edilecek gelirin 2023'te 13.2 milyar dolara çıkması bekleniyor.

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